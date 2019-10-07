Молодой парень военнослужащий получил ножевое ранение

Проходя по улице Флерова, парни услышали крик о помощи. Завернув за угол, увидели, как мужчина избивает, лежащую на земле женщину. На громкий окрик преступник не отреагировал, поэтому молодые люди отпихнули его в сторону. Друг помог подняться женщине, а Дмитрий встал между ними и мужчиной, пресекая попытки агрессора продолжить избиение. — Идите! Не ваше дело! Я тебя в морг отправлю, — мужчина переключил свое внимание на Дмитрия, но после еще нескольких неудачных попыток прорваться к женщине, скрылся в подъезде ближайшего дома.









Убедившись, что потерпевшей дальнейшая помощь не нужна (она пришла в себя и по телефону рассказала о нападении своему мужу) парни продолжили свой путь. Но уже через несколько минут увидели, что хулиган нагнал их и, ничуть не скрываясь, быстро и целенаправленно идет к Дмитрию.





Сблизившись, правонарушитель резко нанес удар парню в голову. Остапенко успел среагировать и поставил блок рукой... На обратном движении его кисть обожгла жгучая боль! В руке преступник держал нож, практически незаметный в потемках. Бил снова и снова. Друзья отступали...





Редкие прохожие стали звать на помощь, кто-то вызвал милицию и скорую помощь. В этот момент на помощь парням пришел муж избитой женщины. Он распылил в лицо негодяю баллончик с перцовым газом. Пятясь, преступник стал хаотично наотмашь размахивать ножом, никого не подпуская к себе, и через некоторое время опять скрылся в подъезде.





Вскоре в его квартиру прибыли сотрудники милиции, возбуждено уголовное дело за совершенное хулиганство.





В городской больнице Дмитрию Остапенко наложили на ребро ладони правой руки 6 швов. После возвращения младшего сержанта в воинскую часть за добросовестное выполнение служебного и гражданского долга, участие в пресечении преступления и задержании преступника он будет награжден.



