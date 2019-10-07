15 лет спустя дело удалось раскрыть, сообщил в эфире Sputnik замначальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.





К сожалению, все закончилось трагически: девушки погибли. В ходе сбора оперативно-розыскной информации весной этого года удалось установить двух человек, причастных к их смерти. Подозреваемые задержаны и изобличены, заявил Максим Свирид.





Кроме того, работникам МВД удалось найти тела девушек. Останки достоверно идентифицированы как принадлежащие Татьяне Тикавой и Татьяне Кононюк.





Следственные мероприятия по делу продолжаются.



