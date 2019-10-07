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Найдены останки, задержаны подозреваемые: 15 лет была неизвестна судьба двух девушек из Бобруйска

С 10 августа 2004 года была неизвестна судьба двух жительниц Бобруйска — Татьяны Кононюк и Татьяны Тикавой, которым на момент исчезновения было 29 и 20 лет соответственно.

15 лет спустя дело удалось раскрыть, сообщил в эфире Sputnik замначальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.

К сожалению, все закончилось трагически: девушки погибли. В ходе сбора оперативно-розыскной информации весной этого года удалось установить двух человек, причастных к их смерти. Подозреваемые задержаны и изобличены, заявил Максим Свирид.

Кроме того, работникам МВД удалось найти тела девушек. Останки достоверно идентифицированы как принадлежащие Татьяне Тикавой и Татьяне Кононюк.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.
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