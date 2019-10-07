8 октября в Минске покажут фильм, который запретили в Москве





В этот же день должна была состояться премьера фильма Brutto Nostra и в Москве. Однако, вчера в мультикультурный центр PUNK FICTION поступил звонок от правоохранительных органов с рекомендацией «не проводить показ фильма», поэтому презентация фильма на большом экране в Москве отменяется.





— Мы открыты к предложениям от российских СМИ и площадок, которые готовы показать наш высокохудожественный фильм «BRUTTO NOSTRA» на бесплатной основе, - прокомментировал продюсер BRUTTO Антон Азизбекян.









— На мой взгляд, в истории мирового шоу-бизнеса не случалось ничего подобного истории, которая произошла с Сергеем Михалком. Упасть на самое дно и через пару лет подняться на самый верх уже в новом обличии. Стать лидером трех по-своему уникальных и популярных групп. Написать такое количество хитов и создать такую большую крепкую семью. Иметь такое чувство юмора. Иметь такую физическую и внутреннюю силу… О вселенной Brutto Nostra кто-то должен был рассказать. И я безмерно счастлив, что это удалось именно мне. Пообщаться с Михалком, группой Brutto и всеми, кто окружает этого человека, было моей мечтой. Теперь она сбудется в онлайн-формате для многих других людей», — рассказал режиссер фильма Дмитрий Авдеев.



