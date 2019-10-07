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Учителям пообещали 80% от средней зарплаты по стране

Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко при посещении Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа.

«Мы выходим на параметры, которые определил глава государства, – достичь уровня 80% от средней заработной платы по стране. Сегодня общался с педагогами, они сказали, что нет никаких проблем с материальным стимулированием или иными социальными аспектами. Местная власть активно и предметно помогает. В том числе по закреплению молодых специалистов – чтобы у них были комфортные условия не только на рабочем месте, но и дома», – обратил Игорь Петришенко.
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