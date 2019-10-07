Учителям пообещали 80% от средней зарплаты по стране

«Мы выходим на параметры, которые определил глава государства, – достичь уровня 80% от средней заработной платы по стране. Сегодня общался с педагогами, они сказали, что нет никаких проблем с материальным стимулированием или иными социальными аспектами. Местная власть активно и предметно помогает. В том числе по закреплению молодых специалистов – чтобы у них были комфортные условия не только на рабочем месте, но и дома», – обратил Игорь Петришенко.



