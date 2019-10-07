Что за спор?





Конфликт, связанный с уплотнением за «Воротами Минска», где коммерческий застройщик хотел возвести элитный дом, длится уже давно. В конце 2014 года ОАО «10 УНР-инвест», заплатив 2,9 млрд неденоминированных рублей (более $ 270 тыс.), приобрело на открытом аукционе право проектирования и строительства жилого комплекса повышенной комфортности за башней с гербом. Проект предусматривал снос старого здания бывшего детского сада и гаражного кооператива и строительство на этом месте двух домов на 204 квартиры с подземным паркингом на 248 автомобилей.





Но реализации проекта не суждено было сбыться. Узнав об итогах аукциона и предполагаемом строительстве на земельном участке жилого дома, жильцы соседних домов выступили с протестом, а затем приняли решение, что хотели бы видеть на этом месте не жилые дома, а социальный объект.









Встал и вопрос о правомерности выставления площадки на аукцион. Застройщик опирался на сведения, что в конце 2006 года было организовано общественное обсуждение плана детальной планировки квартала, где поднимался вопрос о его благоустройстве.





В сентябре 2015 года инициативная группа граждан, которая боролась против уплотнения квартала, получила письмо от Минского горисполкома. В нем, в частности, говорилось, что «в связи с многочисленными обращениями граждан Минским горисполкомом принято решение о нецелесообразности строительства многоквартирных жилых домов на территории в границах улиц Кирова, Свердлова, Ульяновской, Бобруйской».





30 сентября 2015 года на приеме у председателя Мингорисполкома был председатель наблюдательного совета ОАО «10-УНР». Один из обсуждаемых на встрече вопросов касался застройки участка, по которому состоялся аукцион. На встрече инвестору было предложено отказаться от участка с выплатой компенсации за понесенные убытки на его приобретение, выполнение проектных работ и даже за упущенную выгоду.





Однако застройщика не устроило такое решение. Он ссылался на то, что для него важнее не своя утраченная выгода, а обеспечение работой своего коллектива и готовность реализовать проект высокого градостроительного уровня. Собственно, с этой целью компания и приняла решение участвовать в аукционе.





Застройщик также обратил внимание на то, что своими действиями Мингорисполком нарушил законодательство в вопросах исполнения административных процедур.





Суде ые споры дошли до Верховного суда, который 26 декабря 2018 года принял решение в пользу «10 УНР-инвест».









В постановлении, размещенном на официальном сайте Верховного суда, говорится:





— Анализ собранных по делу доказательств в совокупности привел суд к правомерному выводу о наличии факта бездействия Минского горисполкома, выразившегося в непринятии решения по вопросу предстоящего изъятия земельного участка для государственных нужд и сносе расположенных на нем объектов недвижимого имущества в отношении земельного участка.





Бездействие заинтересованного лица привело к нарушению права заявителя на проектирование и строительство объекта, приобретенного им как единственным участником несостоявшегося аукциона.





Суд правомерно обязал Минский горисполком устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и законных интересов ОАО «10 УНР».





Мингорисполком подал кассационную на решение Экономического суда Минска по заявлению ОАО «10 УНР-инвест» об обжаловании бездействия государственного органа в Верховный суд, однако она была отклонена.





И что в итоге?





После отклонения жалобы среди горожан и в СМИ развернулась дискуссия: так будут ли застраивать жильём двор за «Воротами Минска»? Означает ли решение Верховного суда, что застройщику вернули право возведения нового жилья во дворе «Ворот Минска»?





Сегодня Мингорисполком вынес вердикт — гаражи снести, а дом не строить.





На территории двора расположен старый гаражный массив ГСПК «Автогудок» и здание бывшего детского сада. Согласно принятому детальному плану, до 2020 года боксовые гаражи будут снесены, а здание реконструировано в гимназию (начальную школу) на 144 учащихся.





До 2030 года предусматривается полная реализация заложенных проектом решений — окончательное благоустройство и озеленение территории. Существующая система проездов и придомовых автостоянок будет упорядочена. Также запланировано появления подземной гараж-стоянки на 120 машиномест.





Нового жилого дома, который ранее планировался в центре двора, в утвержденном проекте нет. Таким образом, по поводу уплотнения застройки жильцы могут больше не волноваться.