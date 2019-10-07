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Самая крупная партия психотропов за 25 лет: начинается суд над россиянкой за попытку перевезти через границу более 100 кг экстази

Суд Брестского района сегодня начнет рассмотрение уголовного дела в отношении гражданки России, обвиняемой в попытке перевезти через границу крупную партию наркотических и психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Весной 38-летняя россиянка на автомобиле Chrysler ехала из Польши. Границу пересекала в пункте пропуска "Домачево". Она следовала по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре машины брестские таможенники и сотрудники пограничной службы обнаружили сокрытый от контроля товар. Спрятан он был в специально изготовленных тайниках, открывающихся с помощью электромагнитного замка. Там находились 100 полимерных упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 кг и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета массой около 550 г.


Химическая экспертиза установила, что водитель перевозила особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази) и гашиш. Следствие квалифицировало действия женщины по ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК.

По данным Государственного таможенного комитета Беларуси, на момент изъятия это была самая крупная партия психотропных веществ, выявленная на таможенной границе за последние 25 лет.
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