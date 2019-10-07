Весной 38-летняя россиянка на автомобиле Chrysler ехала из Польши. Границу пересекала в пункте пропуска "Домачево". Она следовала по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре машины брестские таможенники и сотрудники пограничной службы обнаружили сокрытый от контроля товар. Спрятан он был в специально изготовленных тайниках, открывающихся с помощью электромагнитного замка. Там находились 100 полимерных упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 кг и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета массой около 550 г.









Химическая экспертиза установила, что водитель перевозила особо опасное психотропное вещество МДМА (экстази) и гашиш. Следствие квалифицировало действия женщины по ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 УК.





По данным Государственного таможенного комитета Беларуси, на момент изъятия это была самая крупная партия психотропных веществ, выявленная на таможенной границе за последние 25 лет.



