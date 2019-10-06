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Врачи назвали шесть продуктов, защищающих организм от рака

В качестве профилактики онкологических заболеваний следует употреблять не только лекарственные препараты, но и некоторые продукты. Так, онкологи назвали шесть продуктов, защищающих организм от рака: чиа, красный виноград, грецкие орехи, артишоки, черника и брюссельская капуста, сообщает KazanFirst.



Первыми в перечне идут семена чиа. В их составе есть каемпферол, кверцетин и хлорогеновая кислота, которые задействованы в препаратах для профилактики рака.

Онкологи уверены, что грецкие орехи являются источником альфа-линолевой кислоты, которая помогает при онкологии в толстой кишке.

Артишоки полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. Черника является уникальной ягодой с высоким содержанием антоцианов, которые борются с онкологией. А брюссельская капуста снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника и груди.
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