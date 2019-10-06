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Подробности ДТП на трассе М1: один из пассажиров умер

Это молодой человек из Столбцовского района.

Авария в Столбцовском районе случилась в субботу вечером, 5 октября. Напомним, водитель "Peugeot" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где зацепил фуру, а затем еще и врезался в "Jeep".

К сожалению, не обошлось без жертв.


Как сообщает телеграм-канал МВД, в больницу были доставлены 26-летний водитель "Peugeot" из Кореличского района, его 21-летний пассажир из Столбцовского района, а также две пассажирки "Jeep" - москвички в возрасте 70 и 73 лет.

Сегодня стало известно, что этой ночью в реанимации умер пассажир "Peugeot" - молодой человек из Столинского района.

Возбуждено уголовное дело.
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