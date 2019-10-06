В переписи населения приняли участие уже более полумиллиона белорусов
По оперативным данным Белстата, по состоянию на 9.00 6 октября получены анкеты 505,1 тысячи человек. При этом 264 тысячи человек прошли перепись онлайн.
Акция началась 4 октября и продлится до 30 октября, передает "Еврорадио".
В этом году респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, большая часть из которых касается уровня доходов, жилищных условий, а также работы и зарплат.
Перепись населения проходит в стране раз в 10 лет. В прошлый раз ее провели в 2009 году.
14:16 06/10/2019