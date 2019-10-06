В переписи населения приняли участие уже более полумиллиона белорусов

Акция началась 4 октября и продлится до 30 октября, передает "Еврорадио"





В этом году респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, большая часть из которых касается уровня доходов, жилищных условий, а также работы и зарплат.





Перепись населения проходит в стране раз в 10 лет. В прошлый раз ее провели в 2009 году.