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Google обнаружил уязвимость в телефонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google выявила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам.

Об этом пишет "Коммерсант".

Эксперты компании полагают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android: Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo А3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.

Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.


Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.

До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.
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