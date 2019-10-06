Как в Беларуси вербуют наркокурьеров. Бобруйская история

Фраза «Работа в Telegram» в Беларуси уже стала мемом, который означает приглашение делать закладки синтетических наркотиков, за которые можно попасть в тюрьму на очень долгий срок, пишет mspring.online





Не обошлось без этого мессенджера и сейчас. Вот такое абсолютно свежее сообщение мы получили от мамы из Бобруйска, чей ребёнок отбывает срок по статье 328 «Незаконный оборот наркотиков».





Мы решили полностью опубликовать адрес этого нарковербовщика только по одной причине – с понедельника он уже не работает. Организаторы преступных схем постоянно меняют чаты, чтобы свести к минимуму риски из-за активности «Матерей-328», которые постоянно требуют от милиции заблокировать наркоресурсы.





Но не всё так просто. Кроме контакта продавца наркотиков сообщение содержит и адрес интернет-сервиса Felixjobs, набирающего на работу курьеров.





Мы решили им поинтересоваться. Он работает, как и прежде, всё выглядит вполне себе прилично и абсолютно легально: целый миллион посылок за год было доставлено, а заработать можно немыслимые для такой профессии деньги – 1000 долларов США.









Далее мы решили перейти со смартфонного режима в полноформатный. Сервис прекрасно работает и со стационарного компьютера. Никакие вопросов поначалу он не вызывает. И только дважды прочитав всё содержимое некоторые позиции стали вызывать сомнение. Например, в рубрике «Коротко о работе» есть вот такое требование:









«Курьер также должен хорошо ориентироваться по городу, находить новые дороги для объезда и не вступать в конфликтные ситуации.»





Странно, зачем курьеру находить новые дороги, если в городах достаточно хорошо развита транспортная система. Но на это не обращаешь внимания, когда видишь обещанную зарплату, которая, кстати, выплачивается раз в две недели – что немаловажный факт, о чём мы расскажем чуть ниже.





Также смущает тот факт, что традиционной рубрики «Контакты» с адресом предприятия, учётным номером и обязательными телефонами на сайте просто нет. Вместо этого предлагаются лишь мессенджеры:





«Сервис усовершенствуется с каждым днём, и может быть именно ты станешь тем, кто сделает его ещё лучше! Не теряйте время, звоните в WhatsApp по номеру +77070***** или оставьте заявку у нас на сайте. так же в Telegram t.me/felixjobs»





Судя по коду номера, он принадлежит россиянину либо казаху. И сразу же предлагается контактная форма для общения через всемирную сеть:





Сразу оговоримся, что наш корреспондент остановился на этом этапе, чтобы у правоохранителей не было соблазна обвинить правозащитников в связи (как мы предполагаем) с наркомагазином. Далее, если отправить имя и мейл, на электронную почту приходит инструкция как действовать. И расценки за работу: одна закладка «товара» стоит 8 долларов США. Товар можно получить либо расфасованный, либо оптом и расфасовать самому. Закладку нужно сфотографировать и отправить через мессенджер диспетчеру, который находится вне пределов страны. Но в любом случае, если человек согласился на «работу», ему нужно заполнить вот такую анкету здесь же, на сайте:





Весьма недвусмысленно выглядит пункт 6 «Употребляли/употребляете наркотики/алкоголь?». Здесь стоило бы насторожиться, но подростки, натыкаясь на такие предложения о трудоустройстве не задумываются ни о чём, посмотрев на предложенную зарплату. Сделав за неделю 30 закладок, они могут рассчитывать на оплату труда большую, чем у их родителей за месяц. Кто-то отсылает свои координаты и попадают снова в Телеграм:





