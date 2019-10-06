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За провоз в Беларусь «Терафлю» и «Грипекса» грозит до пяти лет

Пограничный комитет напоминает о запрете провоза в Беларусь ряда зарубежных лекарств с содержанием психотропных веществ.

За провоз в Беларусь «Терафлю» и «Грипекса» грозит до пяти лет
Иллюстративное фото – Наталья Федосенко /ТАСС/Forum
В Госпогранкомитете сообщают, что его сотрудники стали чаще находить у людей на границе запрещены в Беларуси лекарства: «Терафлю», «Ксанокс», «Феназепам», «КорвалТаб», «Диазепекс», «Грипекс», передает "Белсат".

Они содержат в своем составе психотропные вещества альпразопам, феназепам, фенобарбитал, диазепам, псевдоэфедрин.

В большинстве случаев лекарства приобретались гражданами в аптеках стран Европейского союза.

Полный список запрещенных препаратов перечислен в постановлении Министерства здравоохранения от 11 февраля 2015 года №19.

В недавней беседе с «Минск-Новости» Министерство здравоохранения сообщило, что регистрация «Фервекс» закончилась в 2017-м, а «производитель просто ушел с белорусского рынка».

По словам медицинским чиновников, «Колдрекс» в таблетках перестал продаваться в Беларуси еще в 2013-м, в порошке – в начале 2019 года.


«Регистрация «Терафлю» в виде порошка закончилась в августе 2018 года, но лекарство прошло перерегистрацию, теперь она бессрочная. Возможно, к сезону простуд и гриппа препарат появится», – сообщили в Минздраве.

В апреле 2019-го на белорусско-литовской границе задержали белоруску, в автомобиле которой была упаковка «Терафлю». «Kp.by» сообщает, что женщина простудилась во время поездки и приобрела порошок в одной из литовских аптек.

Только от белорусских пограничников она узнала, что в литовском «Терафлю» содержится 60 мг вещества псевдоэфедрина. В Беларуси же лекарства с содержанием более, чем 50 мг эфедрина приравниваются к наркотическим и психотропным.

В литовском «Терафлю» разрешенная в Беларуси норма эфедрина завышена на 10 мг. Фото — «Kp.by»

Женщина в результате заплатила штраф в шесть базовых величин, сообщает «Sputnik».

Пограничники напоминают, что за незаконное перемещение подобных веществ через белорусский границу предусмотрена ответственность по ч. 1 статьи 328 Уголовного кодекса. Санкция предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от двух до пяти лет.
Источник: ДД/МВ belsat.eu
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