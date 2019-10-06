День учителя празднуют в Беларуси 6 октября

Они сопровождают нас в самые важные моменты жизненного становления, формируют характер и дарят мудрость. Причем их работа не заканчивается со звонком: великий труд учителя требует полной самоотдачи – отметил в поздравлении педагогам Александр Лукашенко. И подчеркнул: даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения. Авторитет и высокий статус учителя, по мнению Президента, залог успешного будущего страны. К слову, формировать это будущее стремится все больше молодежи. Выпускники школ гораздо чаще выбирают педагогические специальности. Смысл есть – это и гарантированная работа, и зарплата, которая, кстати, постепенно будет приближаться к уровню средней по стране.



