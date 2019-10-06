Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества. И в случае апокалиптической вспышки, шансы на выживание человечества будут равняться практически нулю.









Повезти может диким племенам, которые живут на небольших островах, естественным образом изолированных от распространения инфекции. Также шансы на выживание имеют жители островных государств, таких как, например, Австралия, Новая Зеландия и Исландия.





Всего в списке ученых 20 стран, которые теоретически могут стать надежным убежищем.







