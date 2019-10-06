Невеста сделала свадебный маникюр с прахом покойного отца

Отец Шарлотты умер в апреле от рака. Девушка очень хотела, чтобы ее отец присутствовал на свадьбе и повел её к алтарю.





Идею создания свадебного маникюра с использованием праха ей посоветовала двоюродная сестра. Шарлотте понравилась идея родственницы. Она добавила прах отца в акриловую пудру, которую затем использовала для наращивания ногтей.





Девушка признаётся, что ощутила «присутствие отца». У неё было ощущение, что отец держит её за руку. Она добавила, что в тот день они были «так близко, как могли». Англичанка сохранила все ногти и развесила по дому.



