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Невеста сделала свадебный маникюр с прахом покойного отца

Невеста Шарлотта Уолтон из Англии решила сделать необычный свадебный маникюр в память об отце. Девушка нарастила к свадьбе ногти, в материал для которых добавила прах покойного отца. Об этом сообщает The Sun.

Отец Шарлотты умер в апреле от рака. Девушка очень хотела, чтобы ее отец присутствовал на свадьбе и повел её к алтарю. 

Идею создания свадебного маникюра с использованием праха ей посоветовала двоюродная сестра. Шарлотте понравилась идея родственницы. Она добавила прах отца в акриловую пудру, которую затем использовала для наращивания ногтей.

Девушка признаётся, что ощутила «присутствие отца». У неё было ощущение, что отец держит её за руку. Она добавила, что в тот день они были «так близко, как могли». Англичанка сохранила все ногти и развесила по дому. 
Источник: ont.by
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