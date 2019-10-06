Сегодня ночью ожидаются заморозки, а в понедельник – первый снег

По информации «Белгидромета», ночью на большей части страны ожидаются заморозки до -4 ° С, сообщает belsat.eu





Максимальная температура днем – от + 2 ° С по северу и до +10 ° С по юго-востоку.









В понедельник похолодание усилится. В некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью будьте готовы к заморозкам.





Температура может опуститься до -5 ° С. Местами температура воздуха днем составит + 4 ° С, а максимальная температура будет около + 7 ° С.