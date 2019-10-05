Городское дно

В черту Минска деревню Комаровку включили в конце XIX века. Сотни лет эти места считались глухой окраиной, а территория современной площади Якуба Коласа была известна как Комаровские вилы. В корчмах и трактирах там встречали путников, направляющихся в город по Логойскому и Борисовскому трактам. Им предлагали отдохнуть перед грядущим торговым днем в губернском Минске. Или знатно погудеть: цены на яства устанавливали более низкие, чем в городе. Оттого любили наведываться в комаровские трактиры минчане, стесненные в средствах. Посещали эти заведения компаниями. Вскладчину не так затратно, да и безопаснее отдыхать с товарищами. Окраинные трактиры и корчмы привлекали любителей легкой наживы. Полицейские из города редко там появлялись. Темные личности частенько втирались в доверие к одиноким посетителям. Хорошо, если дело заканчивалось попойкой, которую оплатит расщедрившийся. Чаще хвативший лишнего гуляка утром просыпался в окрестной канаве без денег и сапог.









Даже после революции жизнь в Комаровских вилах не изменилась. Всё та же одноэтажная деревянная застройка. Правда, она лишилась питейных заведений. Благоустройству этой местности мешало Комаровское болото. Лишь после того, как началось его осушение, появилась возможность навести здесь порядок. В 1929 году «Комаровские вилы» стали конечным пунктом трамвайного маршрута. Затем его продлили до современного парка имени Челюскинцев. В 1936-м на слиянии бывших Логойского и Борисовского трактов началась гигантская стройка. По проекту архитектора Александра Воинова за 3 года возвели первую многоэтажку Комаровки — здание Института физкультуры БССР. Долгое время оно одиноко возвышалось над деревянными домами и сарайчиками.

Время перемен

В годы Великой Отечественной войны Комаровка, уцелевшая во время авианалетов июня 1941 года, стала одним из центров сопротивления. Там находились конспиративные квартиры минских подпольщиков. Немцы поодиночке не рисковали появляться в этом районе после наступления сумерек.





Неофициальным символом борьбы выступал остов советского танка Т-34. Его команда не сумела прорваться через захваченный немцами Минск летом 1941-го. Гитлеровцы превратили машину в дорожный указатель. По ночам на его бортах появлялись антифашистские листовки и лозунги, сводки Совинформбюро. Простоял танк до начала 1944 года.









Лишь после войны началось кардинальное изменение Комаровской развилки. В 1950-х приступили к сносу деревянных домов. Генплан предусматривал создание площади со сквером в центре. В 1956-м ей присвоили имя Якуба Коласа. Первым возвели здание Полиграфического комбината. Потом занялись строительством здания завода математических машин.





Современный вид площадь Якуба Коласа приобрела в 1972 году. К 90-летию со дня рождения выдающегося белоруса установили скульптурную композицию: присевший в раздумье писатель, рядом — его знаменитые литературные герои Дед Талаш и Сымон-музыка.





До этого территорию украшала скульптурная композиция «Мирный атом». Ее установили в 1960-х как символ достижений советской науки. Она находилась около подземного перехода, ведущего к ЦУМу. Демонтировали при реконструкции площади.

Пора на шопинг

С 1964 года площадь Якуба Коласа стала популярным местом торговли. 5 ноября двери распахнул столичный ЦУМ — самый крупный в республике универсальный магазин: 7 отделов насчитывали 38 секций, располагались они в торговых залах на двух этажах. На 1-м продавали культтовары, а также хозяйственные и галантерейные, на 2-м — текстильные, швейные, трикотажные и обувь. Работал универмаг с 11:00 до 19:00 без обеденного перерыва. Выходной — четверг.





Чуть в стороне от Комаровского колхозного рынка открылся Дом мебели. Обслуживал минчан и популярнейший гастроном «Столичный», появившийся на карте города в 1962-м. На Комаровку ехали покупатели со всего Минска, чему способствовало хорошее транспортное сообщение. В районе площади Якуба Коласа пересекались маршруты всех трех существовавших на тот момент видов общественного пассажирского транспорта: автобуса, троллейбуса и трамвая. Но главным событием в истории площади стало открытие одноименной станции метрополитена в 1984 году.





В 1990-м началась реконструкция здания универмага, растянувшаяся на 7 лет. Проводили ее без закрытия торгового объекта. Надстроили 2 этажа. В XXI веке неподалеку от площади Якуба Коласа появились несколько торговых центров.







