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Фотофакт. Белорусы разрисовали башни в Индиане

Живущие в Нью-Йорке белорусские граффитисты Андрей Кравцов и Юлия Пугач, известные под псевдонимами Key Detail и Yu-Baba, выполнили крупный проект в городе Гринкасл, штат Индиана.

Часть граффити на силосных башнях. Фото: Putnam County Mural Project

Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

«Полотном» для граффити выступили четыре большие силосные башни комбикормового завода в Гринкасле, которые расположены на углу шоссе Ветеранз-мемориал и магистральной трассы США 231.

Предварительно был объявлен открытый конкурс среди тех, кто хотел бы выполнить проект. В результате на него подали свои заявки более 70 команд граффитистов. Победителями стала белорусская семейная пара художников.

Граффити в законченном виде. Фото: Putnam County Mural Project

Стоимость реализации проекта оценивается в чуть более чем 60 тысяч долларов. Половину этой суммы собрали при помощи краудфандинга, еще столько же поступило в виде гранта, пишет belmir.by

Работа над граффити началась 16 сентября, а закончилась 28 сентября. Ради этого частично перекрывалась трасса, на которой стояла автовышка. Торжество по случаю открытия мурала состоялось 29 сентября.
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