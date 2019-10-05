Фото: @yulia.yuzik

Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Исламской Республике Андрей Ганенко, передает в субботу, 5 октября, ТАСС.





Собеседник агентства уточнил, что дипломаты запросили у иранского ведомства доступ к россиянке и соответствующие разъяснения по ситуации. «Информацию о скором освобождении нам не подтвердили», — заявил он.





4 октября РИА Новости со ссылкой на иранский МИД сообщило, что Юзик в скором времени освободят. В ведомстве якобы уточнили, что ее задержали для «дачи объяснений».





О задержании Юзик стало известно 4 октября. Отмечалось, что при въезде в страну у нее отобрали паспорт и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистке якобы грозило 10 лет тюремного заключения. Также известно, что в Исламскую Республику она приехала по личному приглашению.









Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Также Юзик написала книгу «Бесланский словарь».



