Страховая компания заявляет: нет законных оснований для выплаты страховки.





История солдата Михаила Риштовского, умершего от рака желудка сразу после увольнения из армии, получила не менее странное продолжение.





Михаил Риштовский жил в деревне Трощицы Кореличского района Гродненской области, работал в местном колхозе, а в последнее время, еще до армии, ездил по Беларуси вахтовым методом и трудился строителем. Впервые в армию его призвали в 2017 году, но затем комиссовали по семейным обстоятельствам.





В мае 2018 года парня снова призвали в армию, если судить по документам, его признали годным к службе. А уже в апреле 2019 года у него выявили рак желудка на последней, IV стадии. В июле молодой человек умер.





Михаил Риштовский. Фото: из личного архива Марии Грицкевич

«Михаил Риштовский умер уже не военнообязанным»

- Уволен в запас по болезни. На момент смерти 20.07.2019 правовой статус военнослужащего на Риштовского М.В. не распространялся. Таким образом, поскольку смерть Риштовского наступила от заболевания, полученного в период военной службы, и не связана с исполнением обязанностей, связанных с военной службой, «Белгосстрах» не имеет законных оснований для выплаты вам страховой суммы по обязательному государственному страхованию военнослужащих, – рассказала Беларускай праўдзе сестра умершего Мария Грицкевич.





В центральном офисе «Белгосстраха» Марии Грицкевич объяснили: компания запросила в воинской части свидетельство о болезни. Из части ответили, что Михаил Риштовский умер уже не военнообязанным, следовательно – никаких выплат не будет.





- С таким подходом никто не получит страховку: как только узнают про болезнь солдата – уволят со службы, пусть умирает дома, – возмущается Мария Грицкевич. – Брат целый год отслужил в армии, получил заболевание, а его комиссовали оттуда домой – умирать.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу

Кореличский райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками «Кореличская ЦРБ». Проверка приостановлена: проводится судебно-медицинская экспертиза.





- И на каком основании «Белгосстрах» сделал такой вывод? Даже следственный комитет назначил экспертизу – результатов еще нет. Я разговаривала со следователем, даже он не знает, где получено заболевание – еще проводится экспертиза. А «Белгосстрах» уже поставил свой диагноз, что заболевание получено во время службы, – возмущена женщина.





- Армии нормальной нет. Забрали в армию, год пострадал, а часть, в которой брат служил, не выразила даже соболезнование! Не говоря уже о том, чтобы приехать на похороны. Михаил умер – ни Министерство обороны, ни воинская часть даже не извинились и не высказали даже соболезнования. Правда, приезжал военнослужащий со Слонима – срочники собрали деньги. Человек промучался целый год, каждую неделю обращался в санчасть: каждые две недели жаловался на здоровье, его ложили под капельницы. И только через год отправили в Минск на проверку. А где вы раньше все были? – сквозь слезы говорит Мария Грицкевич.





- От военкомата тоже ни извинений, ни соболезнований. А военком Зарубайко уже ушел на пенсию. Столько лет работал на пенсии военкомом, а как только случилась трагедия – ушел на пенсию, – отмечает женщина.

Закон гарантирует военнослужащему защиту

Олег Волчек. Сложившуюся ситуацию Беларускай праўдзе прокомментировал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению»





- Ответ начальника медицинского страхования «Белгосстрах» Л.А.Кулака противоречит Закону «О статусе военнослужащих» и Положению о порядке и условиях выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию военнослужащим.





В Положении однозначно закреплена норма, что смерть застрахованного лица, наступившая вследствие причинения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им обязанностей военной службы в период прохождения военной службы, признается страховым случаем. В этом же Положении есть перечисления случаев, по которым не могут быть установлены страховые выплаты по обязательному государственному страхованию.





Кулак сам себе противоречит, когда на первой странице ответа пишет, что смерть военнослужащего подпадает под Закон, а на второй странице указывает, что этот случай не является страховым, так как он умер после комиссования из армии.





Основанием для комиссования явилось решение войсковой части уволить Михаила Риштовского в связи с болезнью, полученной в период военной службы.





Мы видим, что есть причинно-следственная связь между прохождением службы в армии и смертью Михаила Риштовского. Именно из-за болезни солдата СРОЧНО комиссовали, поскольку он уже не мог реально выполнять военную службу, в связи с изменением здоровья и плохого самочувствия.





Закон гарантирует военнослужащему защиту, даже в том случае, если в течении года, после увольнения службы, наступит его смерть.





В ситуации с Риштовским всё ясно и очевидно: диагноз поставлен в армии, его комиссовали и он умер спустя несколько месяцев после армии.





Просто власти не хотят выплачивать деньги, вот поэтому и дали такой незаконный ответ.





Конечно, сейчас мы решаем вместе с родственниками механизм обжалования данного ответа, поскольку это издевательство над памятью их близкого человека, который умер, в связи с выполнением им обязанностей военной службы.





Сейчас прочитают многие родители этот материал и еще раз задумаются о цене солдатской жизни. А молодежь под любыми предлогами будет стараться избежать призыва в армию.







