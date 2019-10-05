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Названы самые вредные виды мяса

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину, рассказала диетолог Марина Ваулина в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам эксперта, большое значение имеет способ приготовления мясной продукции. Ваулина отметила, что мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым другим "диетическим" способом и подали с овощами, лучше усваивается.

"Что касается сыровяленого мяса, "хамона" и ему подобных продуктов, в умеренном 
количестве они вполне безобидны", - добавила диетолог.


Эксперт порекомендовала добавить в рацион мясо курицы, индейки и кролика. Также рекомендуется заменить соленые маринады при приготовлении мясных блюд кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.
ru.oxu.az
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