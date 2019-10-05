



Согласно официальным данным, на начало 2018/2019 учебного года в учреждениях общего среднего образования Беларуси работало 112,5 тыс. учителей, из них в городах и поселках – 77,6 тыс. учителей, в сельской местности – 34,9 тыс. учителей.





При этом в стране работало 3035 учреждений общего среднего образования, из них 1421 учреждение в городах и поселках городского типа, 1614 – в сельской местности.

В общей численности учителей, преподающих отдельные предметы, представители сильного пола на начало 2018/2019 учебного года составили 18,2%.



