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Почему почти 45% белорусов имеют повышенное давление

Артериальной гипертензией страдают около 45% белорусов, а основным фактором риска развития этой болезни является курение, заявил заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии ГУО "БелМАПО"", профессор Андрей Пристром.

"По последним данным, 44,9% белорусов в возрасте с 18 до 66 лет имеют повышенное давление. Это объясняется в том числе и тем, что у нас очень большой процент курящих. Только мужчин курит 48%", - отметил он.

Также среди факторов риска, приводящих к артериальной гипертензии, врачи называют гиподинамию, приверженность фаст-фуду, низкую физическую активность. Так, доктора советуют уделять около 1 часа в день активной аэробной нагрузке – фитнесу, лыжному спорту, велоспорту, плаванию, йоге, пишет interfax.by

"Лишь 5% девочек и 10% мальчиков в подростковом возрасте имеют достаточную физическую нагрузку, - констатировал Пристром.


Также  специалист обратил внимание на то, что считать "нормальным давлением". Для 95% населения Беларуси верхнее давление "нормально" при цифрах 120 – 140, нижнее – 70-80.
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