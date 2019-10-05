Раскрыта судьба главного наркоторговца российского интернета





По его словам, Darkside тесно общался с еще одним администратором площадки под ником Orange, которому передал доступ в свой аккаунт на RAMP и PGP-ключ (уникальный открытый ключ шифрования, часто служащий подтверждением личности в даркнете). Поэтому с тех пор Orange часто управлял площадкой от лица Darkside.





Источник утверждает, что сам Darkside скончался в августе 2015 года после передозировки героином. Основателя RAMP якобы звали Игорь, он проживал в Нижнем Новгороде и работал программистом.





Источник также косвенно подтвердил смерть Darkside через его аккаунты в играх серии Battlefield. По словам источника, основатель RAMP увлекался шутерами и активно общался на тематических форумах игр под никами Madsubj и BBzor.









В одной из веток форума он предложил оппоненту приехать и разобраться с ним в Нижний Новгород, а в другой игроки, обсуждая блокировку его профиля, упоминали «нижегородского Игоря». Darkside под ником Madsubj также писал музыку, выкладывал ее на SoundCloud и хвастался ей на форумах про Battlefield.





Активностью в онлайн-играх подтверждается и смерть Darkside летом 2015 года. Последняя игра серии Battlefield, в которую он играл под никами BBzor и Madsubj — вышедшая в 2013 году Battlefield 4. Следующая часть — Battlefield Hardline — вышла уже в 2015 году. В августе 2015 года Madsubj также в последний раз заходил в свой аккаунт в игровом сервисе Steam.





RAMP был крупнейшей площадкой по продаже наркотиков в российском даркнете. Его годовой оборот составлял 24 миллиарда рублей, а число пользователей превышало 295 тысяч человек.



