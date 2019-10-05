Азиз (слева)





В Кыргызстане 19 экс-чиновников, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваются в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.





"По факту незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева, по признакам преступления по статье "Коррупция" УК Киргизии вручено уведомление 19 подозреваемым", – сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.





Бывший председатель Госкомитета нацбезопасности страны Бусурманкул Табалдиев был уведомлен о подозрении заочно, с объявлением международный розыск, в том числе по линии "Интерпола".









"С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием, без заключения соглашения – пять подозреваемых. 18 подозреваемых ознакомились с материалами уголовного дела, которые направлены в Генеральную прокуратуру для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности", – сообщил представитель МВД.





Азиз Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии в Нарынской области на севере Киргизии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, не отбыв семь лет наказания, после чего выехал в Чечню.





Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.









В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. Были задержаны бывший вице-премьер Кыргызстана Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали у Батукаева тяжёлое заболевание.





Подозреваемым по этому делу является также экс-президент Киргизии Атамбаев, задержанный 8 августа 2019 года.





Уведомление о подозрении в совершении преступления также вручено экс-генпрокурору страны Индире Джолдубаевой, в отношении которой в конце августа Первомайский районный суд Бишкека избрал мера пресечения в виде домашнего ареста.



