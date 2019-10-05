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19 экс-чиновников Кыргызстана подозревают в коррупции по делу об освобождении «вора в законе» Азиза

14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

Азиз (слева)

В Кыргызстане 19 экс-чиновников, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваются в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 

"По факту незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева, по признакам преступления по статье "Коррупция" УК Киргизии вручено уведомление 19 подозреваемым", – сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана. 

Бывший председатель Госкомитета нацбезопасности страны Бусурманкул Табалдиев был уведомлен о подозрении заочно, с объявлением международный розыск, в том числе по линии "Интерпола". 


"С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием, без заключения соглашения – пять подозреваемых. 18 подозреваемых ознакомились с материалами уголовного дела, которые направлены в Генеральную прокуратуру для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности", – сообщил представитель МВД. 

Азиз Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии в Нарынской области на севере Киргизии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, не отбыв семь лет наказания, после чего выехал в Чечню. 

Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено. 


В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. Были задержаны бывший вице-премьер Кыргызстана Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали у Батукаева тяжёлое заболевание. 

Подозреваемым по этому делу является также экс-президент Киргизии Атамбаев, задержанный 8 августа 2019 года.

Уведомление о подозрении в совершении преступления также вручено экс-генпрокурору страны Индире Джолдубаевой, в отношении которой в конце августа Первомайский районный суд Бишкека избрал мера пресечения в виде домашнего ареста.
Crimerussia
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