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Синоптики рассказали, когда белорусам ждать мокрый снег

Холоднее в Беларуси станет уже в ближайшие сутки, придут заморозки, а в воскресенье по северо-востоку возможен мокрый снег.

5 октября, в субботу, погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, сообщается на сайте pogoda.by.


Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-2°С; максимальная температура днем +5..+11°С, по югу +12..+14°С. Атмосферное давление ночью будет расти.

6-7 октября продолжится поступление холодных неустойчивых воздушных масс с северных морей.


6 октября, в воскресенье, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер северный умеренный. Ночью на большей части заморозки 0..-4°С, местами температура воздуха составит +1..+6°С; максимальная температура днем от +2°С по северу до +10°С по юго-востоку.

7 октября облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью слабый гололед. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Ночью на большей части территории заморозки 0..-5°С, местами температура воздуха +1..+4°С; максимальная температура днем +2..+7°С.
ej.by
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