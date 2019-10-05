



28 сентября Ричард Уолден (Richard Walden) гулял по пляжу и наткнулся на необычное существо. Он опубликовал фотографии находки в Facebook-группе A Place in North Devon с вопросом:





"У вас есть мысли, что это за зверь такой? Думаю, если его растянуть, он будет около трех метров в длину. Наверно, это кальмар или осьминог".





Вопрос Уолдена озадачил пользователей сети. Юзеры предположили, что это мог быть угорь, кишечник кита или даже инопланетянин.



