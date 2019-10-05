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Олег Руммо получил российскую награду

В Санкт-Петербурге прошел 26-й Международный конгресс ассоциации гепатопан-креатобилиарных хирургов стран СНГ.


Ассоциация объединяет специалистов, чей труд связан с современными наукоемкими инновационными технологиями в хирургическом лечении заболеваний печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 

В рамках конгресса состоялось награждение выдающихся докторов, внесших значительный вклад в разработку новых и усовершенствование имеющихся методов лечения заболеваний печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Олегу Руммо вручили медаль Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова «За заслуги в развитии медицины».  

Олег Руммо - известный белорусский трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси. Заслуженный врач Республики Беларусь. Автор нескольких изобретений, имеет более 200 печатных работ в отечественных и зарубежных печатных изданиях.
"Белорусский партизан"
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