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Хорошо пацаны отдохнули! В Гродно мужчину избили и в багажнике вывезли за город

Под утро на крыльце ночного клуба, расположенного по улице Ожешко в Гродно, между двумя посетителями увеселительного заведения завязалась потасовка.

 Мужчина 1992 года рождения ударил 34-летнего оппонента, и тот упал со ступенек. На этом злоключения пострадавшего не закончились: обидчик затащил его в багажник своего авто, вывез за город и оставил в придорожной канаве возле деревни Чещевляны, пишет grodno.mvd.gov.by.

 Свидетель описал приметы автомобиля. Потерпевшего милиционеры обнаружили там же, где его бросил нападавший. Он спал. К счастью, серьезных повреждений мужчина не получил.

Долго искать зачинщика конфликта тоже не пришлось – сам вернулся в клуб, где был задержан правоохранителями. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 183 уголовного кодекса Республики Беларусь - "Незаконное лишение свободы".
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