Концерт на станции метро «Петровщина»: как пойдет транспорт

Концертная программа «Ночь классики в метро. Модная версия» на станции «Петровщина» пройдет в ночь с 5 на 6 октября. Будет скорректирована работа общественного транспорта, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





фото СТВ





Поезда проследуют через «Петровщину» без остановки с 23:00 5 октября до окончания движения 6 октября. В воскресенье вестибюль № 1 этой станции откроется в 5:30, № 2 – не позднее 7:30. Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.





В свою очередь в «Минсктрансе» проинформировали, что с 23:00 5 октября до окончания работы наземного общественного транспорта в связи с закрытием станции метро «Петровщина» для высадки-посадки пассажиров изменятся трассы троллейбусного маршрута № 32 и автобусных маршрутов № 75 и № 90 с присвоением им № 32А, 75А, 90А соответственно.





Напомним, концерт на перроне в столичной подземке состоится во время 14-го Международного фестиваля Юрия Башмета и станет вторым подобным в Минске. Выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.



