



— Отправляясь в очередную поездку, следуете заранее составленному маршруту?





— Перед посещением любой страны досконально изучаю привлекательные места, будь то живописные пейзажи, красивая архитектура или современное уличное искусство. Проверяю на наличие объектов, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед тем как отправиться в Беларусь, точно знал: должен поехать в Гродно, чтобы увидеть этот красивый исторический город, и побывать в Бресте, о котором немало слышал, находясь в Польше и Украине. Всё остальное, включая замки в Мире и Несвиже, произвело незабываемое впечатление.









С введением 30-дневного безвизового режима путешествовать по вашей стране стало гораздо проще. Мы с моей девушкой провели в Беларуси около недели. Но оказалось, этого слишком мало, чтобы всё посмотреть. Передвигались на автомобиле, взятом напрокат. Кстати, в Минске отпраздновал свой день рождения.





— Какие впечатления остались от посещения Беларуси и ее столицы?





— Я буквально влюбился в вашу страну. С нетерпением ждал знакомства с национальной кухней. Люблю русские и грузинские блюда, а здесь был счастлив каждый день есть борщ и темный хлеб. Но больше всего впечатлили жители: дружелюбные, отзывчивые и обаятельные.





В Минске мы ожидали увидеть много серых зданий, однако удивились обилию объектов уличного искусства. Город очень чистый и красочный. Просторные бульвары и зеленые парки располагают к прогулкам. Понравился архитектурный комплекс «Ворота Минска», посетили костел Святых Симеона и Елены. Однако наше любимое место — улица Октябрьская. Здесь чувствуются дух молодого поколения, его творческий потенциал и оптимизм. Мы посвятили целый день поиску крупных муралов, в том числе моего любимого — «Девушки в вышиванке» Гвидо ван Хелтена.









Интересно, что среди моих подписчиков в соцсети наибольший отклик вызвали снимки монумента «Мужество» в Брестской крепости. Многие интересовались этим памятником и просили рассказать побольше. Другие признавались: бывали в соседних с Беларусью странах, но не предполагали, что здесь столько всего интересного.





— В своем профиле вы неодобрительно отозвались о таксистах в столичном аэропорту. Что с ними не так?





— Эта проблема характерна для большинства городов по всему миру, но чаще с ней сталкиваешься в странах бывшего Советского Союза. Таксисты охотятся на туристов, взимая плату намного выше местного тарифа. В минском аэропорту есть четкий знак, указывающий на стоимость (30 рублей), и сообщение: «Это честная цена для поездки в Минск». Поначалу это успокоило меня. Рано радовался! Ни один водитель не соглашался ехать в город за столь скромные деньги. Вот такое не совсем хорошее первое впечатление.





— Чаще путешествуете один?





— Как и во всем в жизни, в этом вопросе также важен баланс. Недавние поездки в Ирак, Афганистан, Ливан и Туркменистан совершил в одиночку. Отчасти потому, что непросто найти хорошего партнера для путешествия. Но все-таки больше нравится делиться впечатлениями с кем-то.





— Поездка в какую страну запомнилась больше всего?





— Путешествия в Микронезию, на Маршалловы острова и Мадагаскар. Люблю находить страны с аутентичной культурой. В нашем глобализированном мире таких государств немного. В Микронезии у япцев по-прежнему племенной уклад жизни, они даже одеваются, как их предки. На Мадагаскаре поистине уникальные флора и фауна. А Маршалловы острова — удивительные атоллы рядом с Гавайями, практически не исследованные.









Поездки в закрытые Северную Корею, Афганистан и Ирак оказались самыми поучительными. К примеру, на севере Афганистана — невероятный город Мазари-Шариф. Жемчужина его архитектуры, которую стоит увидеть всем, — Голубая мечеть. В этой стране чувствуешь, будто возвращаешься в прошлое: люди живут очень просто, сказывается то, что здесь была война. Несмотря на это, афганцы радушные и дружелюбные, а их национальная кухня фантастическая.









Северную Корею довольно легко посетить, если поехать туда из Пекина. Поверьте: предполагаемые ограничения для иностранцев сильно преувеличены, а посмотреть действительно есть что.





Справочно





Роберт Майкл Пул (Robert Michael Poole) сотрудничает с CNN, BBC и NatGeo. Познакомиться с его работами можно в Instagram.





Фото предоставлено Робертом Майклом Пулом



