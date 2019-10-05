Наконец-то! МИД Беларуси предлагает Евросоюзу сократить время на пересечение границы
Беларусь предлагает Евросоюзу сократить время на пересечение границы гражданами и товарами.
Белорусская граница / Reuters
Для этого нужно выработать специальный "пограничный пакет" Восточного партнёрства, который включит комплекс соответствующих инфраструктурных, нормативных и процедурных мероприятий, пишет euroradio.fm
Соответствующую инициативу озвучил 4 октября заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на структурированных консультациях Беларусь — ЕС. Их организовала в Минске Представительство ЕС. Мероприятие посвящалось перспективам инициативы "Восточное партнёрство" после 2020 года, информирует пресс-служба МИД.
Кравченко предложил сделать технологические инновации новым приоритетом взаимодействия в рамках Восточного партнёрства. В своём выступлении он высказался за расширенное включение предприятий стран, входящих в Восточное партнёрство, в производственные цепочки евросоюзовских компаний.
10:31 05/10/2019