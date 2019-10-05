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Наконец-то! МИД Беларуси предлагает Евросоюзу сократить время на пересечение границы

Беларусь предлагает Евросоюзу сократить время на пересечение границы гражданами и товарами.

Белорусская граница / Reuters

 Для этого нужно выработать специальный "пограничный пакет" Восточного партнёрства, который включит комплекс соответствующих инфраструктурных, нормативных и процедурных мероприятий, пишет euroradio.fm

Соответствующую инициативу озвучил 4 октября заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на структурированных консультациях Беларусь — ЕС. Их организовала в Минске Представительство ЕС. Мероприятие посвящалось перспективам инициативы "Восточное партнёрство" после 2020 года, информирует пресс-служба МИД.

Кравченко предложил сделать технологические инновации новым приоритетом взаимодействия в рамках Восточного партнёрства. В своём выступлении он высказался за расширенное включение предприятий стран, входящих в Восточное партнёрство, в производственные цепочки евросоюзовских компаний.
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