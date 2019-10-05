Если пока неизвестный нам патоген поразит человечество, шансы на выживание отдельного человека окажутся крайне низкими. Но они есть, и если кому-то повезет и они в силу необычного стечения обстоятельств сумеют избежать заражения, то смогут пережить катастрофу и передать свои гены следующему поколению, пишет Русская служба Би-би-си.





Группа ученых из университета Отаго в Новой Зеландии предложила несколько стратегий выживания в случае катастрофической пандемии или иной глобальной катастрофы.









Местами эти предложения напоминают страницы из мрачного фантастического романа, но ученые считают, что человечество уже сейчас сталкивается с серьезными угрозами своему существованию.





"Открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида", - считает специалист в области медицинской статистики Ник Уилсон, принимавший участие в исследовании.





"Хотя разносчики болезни могут быстро распространяться по миру, преодолевая национальные границы, группа людей, имеющих необходимые научные и технические знания, укрывшаяся на изолированном острове, способна возродить человеческий род и цивилизацию", - говорит он.





Ученые рассматривали только те места на планете, которые окружены океаном, имеют достаточно высокий уровень жизни населения, численность которого превышает 250 тысяч человек, а также достаточные природные и энергетические ресурсы. Кроме того, учитывались такие факторы как политическая и социальная стабильность, географическое положение и климатические условия.





В результате они составили список из 20 стран, из которых выделяются три, получившие максимальные оценки по шкале 0-1.





"Островные страны - Австралия (0,71), Новая Зеландия (0,68) и Исландия (0,64) обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация", - говорится в статье.









Все остальные страны в списке, удовлетворяющие этим критериям, набрали менее 0,50 баллов по предложенной шкале - это Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка.





Ученые допускают, что их методология может иметь ряд недостатков, которые предстоит устранить в будущих исследованиях.





Они выразили надежду, что человечеству никогда не придется воспользоваться полученными ими данными, но это не означает, что мы не должны рассматривать такую возможность.





Более ранние исследования той же группы ученых показали, что полное закрытие границ таких островных государств в случае катастрофической пандемии стало бы разумной стратегией.





Результаты исследования опубликовал международный журнал Risk Analysis.

Следят ли за нами с астероидов

ISTOCK





Инопланетяне могут скрыто наблюдать за нами из космоса, причем очень давно.





Такую мысль высказывает в новой статье известный американский физик Джеймс Бенфорд. Хотя эта идея может показаться чересчур экзотической, она стала продолжением длительных споров, которые ведутся по этому вопросу среди ученых, занимающихся поисками внеземного разума (SETI).





В 1960 году радиофизик из Стэнфорда Рональд Брейсуэлл первым предположил, что некие инопланетные цивилизации могут заполнить нашу Галактику автономными межзвездными зондами, имеющими задачу обнаружения и наблюдения миров с иными формами разумной жизни, в том числе и Земли.





Такой зонд, расположенный поблизости от нас, был бы способен в течение миллионов лет наблюдать за планетой, фиксируя на ней признаки разумной жизни, пишет Бенфорд.





Однако никаких доказательств наличия в окрестностях Земли таких устройств нет.





И вот теперь Джеймс Бенфорд предположил идеальное место в Солнечной системе, где могут скрываться такие наблюдатели, не рискуя быть обнаруженными.





Он считает, что таким местом могли бы быть околоземные объекты - астероиды, которые вращаются вокруг Солнца по близким к земной орбитам.





Такие астероиды периодически сближаются с Землей, находясь под ее гравитационным воздействием. Они могут служить идеальной платформой для внешнего наблюдения.





Астрономам известно небольшое число таких объектов. Ближайший из них - астероид 2016 HO3, который в НАСА проходит под обозначением "постоянного спутника Земли".





"Астероид 2016 HO3 постоянно присутствует в окрестностях нашей планеты и никогда не удаляется от нее на большое расстояние, - говорил сотрудник НАСА Пол Кодас, который ведет программу NEA в агентстве. - По сути дела, этот небольшой астероид как бы танцует вокруг Солнца в паре с Землей".





Такие астероиды имеют все ресурсы, которые необходимы для наблюдательной платформы - материалы, твердую поверхность и скрытость, - пишет Бенфорд в своей статье.





"Мы должны немедленно начать пристальное наблюдение за такими объектами, исследуя не только их электромагнитный спектр, но и сканируя их с помощью радаров, а также посылая к ним автоматические зонды", - пишет Бенфорд.









Китай уже объявил о планах запуска подобного космического аппарата, которые в течение 10 лет посетит астероид 2016 HO3 и совершит посадку на его поверхности.





Но далеко не все астрономы, которые интересуются поисками внеземного разума, солидарны с Бенфордом.





"Насколько велики шансы на то, что такой астероид может оказаться носителем наблюдательной станции внеземного происхождения? - пишет физик-теоретик и астробиолог Пол Дэвис из университета штата Аризона. - Ясно, что это крайне маловероятно, но при этом поиски такого присутствия стоят крайне мало и даже если мы не найдем инопланетян, мы можем обнаружить что-то нам неизвестное".

В австралийской глубинке найдены останки летающего ящера

TRAVIS R. TISCHLER





Австралийские палеонтологи обнаружили в штате Куинсленд ископаемые останки нового для науки вида птерозавров.





Эта летающая рептилия обитала около 96 миллионов лет назад, когда крупнейшими формами жизни на планете были динозавры.









Окаменевшие кости птерозавра были найдены фермером Бобом Эллиотом близ городка Белмонт-Стейшн в 2017 году.





Находка представляет собой почти полный скелет древней рептилии.





"Птерозавры довольно редко встречаются среди окаменелостей, так они у них были тонкие трубчатые кости, которые плохо минерализируются", - говорит участница раскопок Адель Пентланд.





Другая причина того, что останки птерозавров столь редки, в том, что эти ящеры, видимо, охотились за рыбой и могли в течение часов парить над морем, используя восходящие потоки.





Вероятно, многие из них умирали в воздухе и падали в море, где становились добычей других хищников.





Найденные в Австралии останки весьма напоминают птерозавров, которые обитали в Англии примерно в тот же период.





Но, как отмечает Адель Пентланд, у них совершенно иное устройство зубов.





Хотя некоторые группы птерозавров дожили до большой катастрофы 65 млн лет назад в конце мелового периода, который положил конец динозаврам, этот вид и подобные ему виды летающих ящеров вымерли около 84 млн лет назад.





Нынешняя находка указывает, что в Австралии они могли прожить дольше, в течение еще пары миллионов лет.

Планетарная туманность в форме бублика

Астрономы, использующие телескоп ALMA в Чили, получили уникальное изображение в высоком разрешении молодой планетной туманности, в которой образуются две звезды. Туманность имеет замысловатую форму кренделя, и звезды зажглись там сравнительно недавно в завихрениях газопылевого облака.





Об этом сообщает журнал Science.





Двойная система получила обозначение BHB2007 11. Она входит в небольшое звездное скопление в туманности Барнард-59 и является самым молодым образованием в нем.





Более ранние наблюдения этой планетарной туманности свидетельствовали о наличии внешней структуры вокруг звезд. Теперь, благодаря высокой разрешающей способности радиотелескопа ALMA группе астрономов из Института внеземной физики Макса Планка (MPE) в Германии удалось получить изображение внутренней структуры этой планетарной туманности.









Наблюдения этого редкого явления бросают новый свет на ранние этапы формирования звезд и помогают астрономам установить условия, при которых возникают двойные звездные системы.



