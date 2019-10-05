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Минчанка оставила в городской гостинице для животных… 15 котов

Многодетная кошачья семья гостит в городской гостинице для животных, сообщила корреспонденту агентства Минск-Новости директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская.

Хозяйка оставила здесь сразу 15 домашних любимцев. Их разместили в четырех номерах. Отец семейства занял отдельный номер. В отличие от остальных в гостинице он не просто отдыхает, а восстанавливает силы после кастрации, которую провели в медцентре заведения. Семейство состоит из 9 взрослых особей и 6 котят (по 3 возрастом 1 месяц и 2,5 месяца). Для подрастающего поколения владелица мохнатой команды рассчитывает найти новых хозяев.

Если есть желание обзавестись пушистым другом, то можно обратиться по телефону (017) 372-70-79, (029) 395-09-25 или по адресу: ул. Тышкевичей, 1.

Фото носит иллюстративный характер
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