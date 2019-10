Истец несколько лет назад установил на свой iPhone приложение для операций с криптовалютам из App Store. Летом этого года ему пришёл перевод в размере 69 GayCoins (чуть больше $1). В сопроводительном сообщении было сказано "Don’t blame until you do that" ("Не осуждай, не попробовав").





Я подумал, действительно, как можно судить о чём-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения. По истечении двух месяцев могу сказать, что погряз в интимной близости с представителем своего пола и не могу выбраться назад. У меня появился постоянный молодой человек и я не знаю, как всё это объяснить родителям.









— выдержка из текста иска





Мужчина утверждает, что «погряз в однополых отношениях», прислушавшись к сообщению. И после этого его жизнь изменилась к худшему. Винит в произошедшем Apple, которая причинила "нравственные страдания и душевный вред".





Сейчас дело находится на рассмотрении Пресненского районного суда.