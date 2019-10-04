Балканские художники украсят столичный "спальник"
Работу над новыми муралами начали балканские художники под псевдонимами Artez и Lonac.
Рисунок на здании на улице Притыцкого, 150 / Роман Протасевич, Еврорадио
Задумки уличных творцов посвящены Беларуси, а точнее — ее будущему. Об этом Еврорадио рассказал арт-менеджер Олег Ларичев:
"Новый проект действительно начат. Рисунки появятся на домах номер 135, 136 и 150 на улице Притыцкого. Темы рисунков посвящены движению Беларуси в будущее с оглядкой на прошлое и традиции. Что имеется в виду? Минчане смогут увидеть ответ на этот вопрос уже совсем скоро".
20:34 04/10/2019