Балканские художники украсят столичный "спальник"





Рисунок на здании на улице Притыцкого, 150 / Роман Протасевич, Еврорадио

Задумки уличных творцов посвящены Беларуси, а точнее — ее будущему. Об этом Еврорадио рассказал арт-менеджер Олег Ларичев:





"Новый проект действительно начат. Рисунки появятся на домах номер 135, 136 и 150 на улице Притыцкого. Темы рисунков посвящены движению Беларуси в будущее с оглядкой на прошлое и традиции. Что имеется в виду? Минчане смогут увидеть ответ на этот вопрос уже совсем скоро".



