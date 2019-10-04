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Балканские художники украсят столичный "спальник"

Работу над новыми муралами начали балканские художники под псевдонимами Artez и Lonac.


Рисунок на здании на улице Притыцкого, 150 / Роман Протасевич, Еврорадио
Задумки уличных творцов посвящены Беларуси, а точнее — ее будущему. Об этом Еврорадио рассказал арт-менеджер Олег Ларичев:

"Новый проект действительно начат. Рисунки появятся на домах номер 135, 136 и 150 на улице Притыцкого. Темы рисунков посвящены движению Беларуси в будущее с оглядкой на прошлое и традиции. Что имеется в виду? Минчане смогут увидеть ответ на этот вопрос уже совсем скоро".
euroradio.fm
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