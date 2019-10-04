Минздрав: эпидемии гриппа в Беларуси не будет, если вакцинация пройдет успешно
Министерство здравоохранения Беларуси рассчитывает, что в текущем году эпидемии гриппа в стране не будет.
"Я надеюсь, если она (кампания по вакцинации от гриппа - ИФ) пройдет успешно, то эпидемии гриппа в этом году не будет", - заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник журналистам.
По его словам на сегодня вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам.
Министр напомнил, что в прошлом году эпидемии гриппа в Беларуси также не было. "Прошлый год мы прошли, по сути, без эпидемии гриппа, у нас был достигнут высокий уровень вакцинации", - сказал он.
Говоря о том, когда в стране ждать всплеска сезонных заболеваний Караник отметил, что это происходит в одно и то же время плюс минус несколько недель в зависимости от погодных условий, пишет interfax.by
19:17 04/10/2019