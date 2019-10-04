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Автобус «Белкоммунмаш» представлен на выставке в Великобритании

Презентация электробуса модели E4200P производства «Белкоммунмаша» состоялась на выставке Coach and Bus UK 2019 в Бирмингеме (Великобритания) 3 октября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на твиттер Посольства Беларуси в Великобритании.


 

Электробус вмещает 84 человека, в нем 25 сидячих мест и два места для инвалидов-колясочников. Машина оснащена технологией сверхбыстрой зарядки: 7–8 минут и электробус может проехать еще 20 км. Срок службы батареи составляет 10 лет. Руль в этой модели транспортного средства разместили с правой стороны.

 

По завершении выставки электробус передадут властям Ноттингема для проведения опытной эксплуатации в течение трех месяце.
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