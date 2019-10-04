В садах и школах собирают деньги на многое: от салфеток до шкафов

по 45 рублей на каждого ребенка. Еще по 20 рублей за ребенка собирают в «фонд группы»: на подарки, стаканы, салфетки под тарелки. Дополнительно родители сами покупают жидкое мыло, туалетную бумагу и бумажные салфетки, поролон для утепления и бумагу для оклейки окон. Мама двоих детсадовцев Наталья из Бреста рассказала Завтра твоей страны , что на канцелярские товары и бытовую химию в сентябре она потратилаза ребенка собирают в «фонд группы»: на подарки, стаканы, салфетки под тарелки.





− В прошлом году в группе старшего сына сломался кран. Родители его не только покупали, но и устанавливали сами. Не понимаю, почему в государственном саду не могут кран заменить? Сами делали песочницу, потому что прежняя была полностью прогнившая. Один отец принес доски, второй – сделал песочницу и покрасил, − делится Наталья.





Список предметов, которые просят купить в начале учебного года для ребенка средней группы детского сада. Источник: личный архив Натальи





Родителей также просят жертвовать деньги на счет детского сада. В прошлом учебном году сумма пожертвований равнялась базовой величине (почти 25 рублей). Тогда сбор средств был добровольным. А в этом году со всех родителей, которые приводят ребенка впервые, при оформлении вместе с медицинской справкой, папкой для личного дела спрашивали чек об оплате «добровольных» двух базовых величин на счет детсада.





Отец второклассника Вячеслав вспоминает, что в прошлом учебном году парты и стулья в классе были такими старыми и разбитыми, что родителям пришлось покупать детали и краску, ремонтировать и красить.





Дополнительно в класс купили шкаф, школьные стенды и информативные таблицы, а также телевизор, потратив на все это почти 900 рублей. Телевизор у родителей никто не просил, но на собрании они решили не сдавать деньги в фонд школы, а обустроить класс своих детей хотя бы таким техническим средством.





− В школу деньги сдашь, и неизвестно, куда они пойдут. А телевизор будет переходить с детьми по классам, и учителя смогут использовать его в обучении: показывать презентации, видео, проекты учеников, − объясняет Вячеслав.





За счет родителей дети обеспечиваются питьевой водой, салфетками и другими средствами гигиены. Отец школьника признается, не считая обязательных официальных затрат типа оплаты школьных обедов, за первый год обучения семьи внесли неплохой вклад, как финансовый, так и личный.





− А первого сентября этого года приходят наши дети в класс, а там уже другие стулья – настолько разваленные, что о них у девочек рвутся колготки, а у мальчиков на штанах остаются затяжки. Родителям нужно снова собираться и ремонтировать, − возмущается Вячеслав.







Сборы в школе и детсадах достигают 50 миллионов долларов?





Запущенный в сентябре 2019 года проект pobory.by за первый месяц работы получил информацию о более чем 300 тысячах рублей оплаченных родителями в начале учебного года в школы и детские сады, где учатся их дети.





По информации проекта, 54% всех собранных средств идут на материально-техническую базу, или проще − различные товары, которыми дети и педагоги пользуются в процессе обучения, 29% — на ремонт, почти 12% − на учебники, 3,3% − на подписку. За счет средств семей учреждения образования также покупают телевизоры, мебель, игрушки.





Андрей Дмитриев. − Необходимость сбрасываться на ремонт раздражает больше всего. Многие не понимают, почему на это не выделяются деньги из бюджета. Люди пишут, что, например, в третий раз скидываются на жалюзи, − рассказывает автор проекта pobory.by , лидер кампании «Говори правду»





Средний чек тех родителей, которые рассказали проекту о дополнительных выплатах в школы и детсады, составил 109 рублей.





− Нет зависимости выплат родителей от места и региона. Грубо говоря, в селе и в городе Минске средний чек будет примерно одинаковым. Это означает, что нагрузка на семейный бюджет в регионах, где зарплата на 40% меньше, чем в Минске, − гораздо выше,− комментирует автор проекта.





По данным Белстата, белорусские школы и детсады в 2018/2019 учебном году посещало 1,4 миллиона детей.





родители всех школьников и детсадовцев в стране ежегодно относят в учреждения образования около 50 миллионов долларов. И подчеркивает: это свидетельство недофинансированности системы образования. Такое явление противоречит постулату о бесплатном образовании. Андрей Дмитриев говорит, чтоИ подчеркивает: это свидетельство недофинансированности системы образования. Такое явление противоречит постулату о бесплатном образовании.





Недовольство у семей вызывает и то, что основная часть собранных средств не попадает на школьные счета. Родителей не устраивают полусерые схемы траты собранных с них денег и отсутствие отчетности со стороны школ и детских садов.





− Мы отправили анализ полученных в проекте данных каждому депутату как обоснование, почему важно повышать финансирование системы образования. А также направили официальное обращение от организации «Говори правду» с предложением повысить расходы на систему образования на сумму в 50 миллионов и увеличить прозрачность их расходования, − рассказывает Андрей Дмитриев.





Представитель проекта убежден, что такая сумма не создаст в бюджете дыру.





− Вещи, которые прописаны в Кодексе об образовании как требования к школам, должны оплачиваться из бюджета. 50 миллионов – это та сумма, которую можно найти. Мы же нашли больше 200 миллионов на Европейские игры, − считает лидер «Говори правду».









Родители готовы платить за экскурсии, походы в музей, развивающие мероприятия, дополнительное образование и развитие детей, но они не согласны неофициально оплачивать то, что на бумаге входит в обеспечение детей страны в рамках бесплатного образования.





Почему увеличение финансирования не решает проблему





Хорошо, что проблема поборов в школах поднимается, но простым увеличением финансирования ее не решить по трем причинам, считает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.





Во-первых, в белорусской системе принятия бюджета на будущий год вносить какие-либо изменения, когда парламентарии собираются на осенней сессии, уже поздно.





− Бюджетный процесс начинается в начале календарного года и не с парламентариев, а с заявок «снизу», например, тех же школ. Далее Министерство финансов пытается сверстать бюджет. Если на что-то денег нет, оно не может просто взять и нарисовать их.





После этого бюджет много раз согласовывается и пересматривается. И в конце концов утверждается парламентариями. В силу он вступает после того, как президент подпишет закон о бюджете, − объясняет процесс Наталья Рябова.





Во-вторых, системе образования не хватает средств ни на зарплаты учителей, ни на достаточное финансирование школ и детских садов.





В-третьих, бюджетирование и финансирование в Беларуси происходит на постатейной основе. То есть суммы выделяются на конкретные статьи расходов. И тратить их на что-то другое школы и детсады не имеют права: вместо ручек школа не может купить карандаши.





− Если бы у нас был программный подход, когда перед школой стоит цель, например, высокие результаты централизованного тестирования или удовлетворенность учеников и родителей, тогда школа могла бы сама решать, что ей нужно для достижения этой цели: повысить зарплаты учителям, покрасить стены и отремонтировать окна, пригласить дополнительно еще одного преподавателя музыки, − отмечает директор SYMPA.









Картина могла бы выглядеть иначе, если бы учреждения образования хотя бы имели право самостоятельно выбирать, как распределять получаемые из бюджета средства, и решать текущие проблемы из имеющихся средств в нужный момент, а не ожидая больше года, когда именно на это могут выделить деньги.