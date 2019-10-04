Оказывается: эпидемия Черной смерти пришла в Европу с Поволжья

К такому выводу пришли немецкие ученые, изучив останки жертв эпидемии и реконструировав геном десятков экземпляров чумной палочки (Yersinia pestis) - возбудителя этой смертельной болезни.





Отследив мутации в ДНК бактерии, археологи и генетики совместно смогли восстановить хронологию эпидемии и понять, откуда взяла начало болезнь, выкосившая половину населения Европы.





Жертвами Черной смерти стали десятки миллионов людей, а повторные вспышки заболевания продолжались вплоть до конца XVIII века.





Самый ранний образец чумной палочки, от которого произошли более поздние штаммы, был обнаружен под Казанью, на территории города Лаишево.





Попутно выяснилось, что в разгар эпидемии (ее пик пришелся на 1346—1353 годы) генетический код чумной палочки совершенно не изменился. Анализ останков погибших от чумы жителей Сен-Лорана, Барселоны, Лондона и Осло показал, что все они умерли от Yersinia pestis с идентичным геномом.





А вот позже бактерия продолжила эволюционировать и в какой-то момент "потеряла" часть ДНК, ответственную за высокую вирулентность (то есть способность вызывать заражение снизилась) - и заболевание пошло на спад.





Интересно, что ровно то же самое произошло и в ходе первой эпидемии чумы, прокатившейся по Европе в 541-750 годах - то есть оба раза эволюция пошла по одному и тому же пути.





Однако именно вторая эпидемия заболевания стала наиболее опустошительной - ее жертвами стали, по разным данным, до 60% населения европейского континента.





Первая задокументированная вспышка Черной смерти произошла в 1346 году в низовьях Волги и причерноморском регионе. За следующие семь лет эпидемия охватила почти всю территорию Европы. Оттуда чума перекинулась на Ближний Восток и на север Африки.





Более поздние европейские вспышки, продолжавшиеся в XV-XVIII вв. (Эльванген, Марсель), были вызваны уже другой генетической разновидностью палочки - впрочем, произошедшей от того же приволжского предка.









Вызывающая чуму бактерия Yersinia pestis по-прежнему живет в диких популяциях грызунов - в Азии, Африке, обеих Америках и в Восточной Европе.





Чума по-прежнему представляет опасность для человечества, хотя и в радикально меньших масштабах: случаи заражения исчисляются десятками в год, а смертность составляет в среднем около 7% от числа заболевших.





Весной этого года в Монголии произошла вспышка чумы, в результате которой скончались мужчина и его беременная жена. Вспышку заболевания связали с монгольской традицией употреблять в пищу диких грызунов, которые выступают разносчиками чумной палочки.