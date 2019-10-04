Вас еще не записали в "тунеядцы"? Скоро запишут

Начались очередные звонки моих друзей, знакомых, незнакомых, и в который раз спрашивают – что делать?





Этот вопрос не решается двумя словами или какими-то советами, поскольку декрет №1 снова идёт в разрез Конституции, здравому смыслу, праву, экономической его обоснованности, защите граждан от безработицы (гарантированной Конституцией).





Что делать??? "Тунеядцев" более 250 тысяч граждан, как утверждают власти,





Пусть каждый напишет письмо в Администрацию президента, Конституционный суд, прокуратуру, Палату представителей, Совет министров, министерство труда и соцзащиты и выскажет своё мнение открыто и смело.





Многие пишут и говорят, дескать, что делает оппозиция? Что делают правозащитники? Почему мы не кричим всему миру о попирании прав в Беларуси, заставляя людей трудиться за 200 долларов США под страхом, что завтра человек может оказаться без работы и попасть в список "тунеядцев".





Мы, группа правозащитников, год назад призывали граждан писать обращения в эти организации, но что-то мало появилось людей, кто захотел бороться за свои права. Все надеются, что эту проблему решит кто-то другой. Не решит кто-то другой - каждый должен понять, что, отступая от своих прав, ты теряешь свою свободу.





Этот декрет не юридический, а политический, который может быть отменен только когда будут коллективные обращения граждан в высшие органы власти.





В декрете №1 нет правового механизма обжалования, нет прав граждан, которые попали в базу данных, кто временно остался без работы. А таких, "не занятых в экономике", с учетом живущих граждан в поселках городского типа, небольших городах и даже в областных городах, где нет давно рабочих мест и вряд ли предвидится в будущем, наберётся более миллиона граждан.









Таким образом миллион писем будет отправлено в государственные органы. Не обязательно искать юриста и согласовывать каждую запятую, поскольку в интернете есть достаточно материалов по этой теме, но главное, что в конце обращения поставить – отменить декрет №1, так как он противоречит Конституции Республики Беларусь.





Получите ответ, обжалуйте дальше. Не удовлетворит очередной ответ, продолжайте писать жалобы.





Этот процесс переписки займет время, поскольку бюрократия не захочет отменять то, что так долго корректировала, вынашивала, создавала. Но в этой борьбе Вы себя почувствуете Гражданином, а не населением Беларуси.





Поверьте, что всё меняется быстро, если есть воля, вера, достоинство и уважение к самому себе.





Сейчас удачное время для написания таких обращений, когда власть объявила о выборах в Палату представителей Национального собрания.





Поэтому призываю всех к активной гражданской позиции. Если сегодня Вы пока не в списке "тунеядцев", то вполне можете оказаться там завтра!



