2 октября настоятеля церкви в Озаричах задержали по подозрению в убийстве жены, но 3-го уже отпустили. Вместе с детьми он будет на похоронах, передает svaboda.org





Как подозреваемого в убийстве Татьяны задержали 23-летнего жителя села Липов Калинковичского района.





Отец Георгий и его жена Татьяна родились в деревне Рубель Столинского района. Они были 24 года в браке, имели двоих детей. Сейчас сын и дочь взрослые, живут в Островце и Минске. Более 10 лет отец Георгий служил в церкви поселка Озаричи (Калинковичский район).





2-го октября в своем доме была найдена убитой Татьяна. Правоохранительные органы задержали ее мужа-священника. Следственный комитет сообщил, что 47-летний мужчина задержан в состоянии алкогольного опьянения.





3-го октября стало известно, что священника отпустили. Среди жителей Озаричей сейчас ходит версия, что батюшке "что-то подсыпали", что объясняет его неадекватное состояние и то, что он долго не мог отойти.





Сейчас в убийстве жены священника подозревают 23-летнего Виктора. Он жил в деревне Липов Калинковичского района, помогал батюшке строить новую церковь.





В Липовской средней школе Свободе сообщили, что Виктор рос в неполной семье. Его мать раньше злоупотребляла алкоголем, но потом бросила. Отец ушел из семьи, где было трое детей - Виктор и две сестры.









«Ссоры родителей, отсутствие внимания - все это отразилось на Викторе. Он занимался по программе вспомогательной школы, у него была легкая интеллектуальная недостаточность. У нас много таких детей. Он был особенным в поведении, потому что особая была семья. Но школе проблем не создавал, был вежлив, с учителями не ссорился», - охарактеризовала Виктора одна из учительниц на условиях анонимности.





Одна из жительниц села Липов раньше работала в школе учительницей и помнит Виктора таким: "Не учился, а только носился на школе".





После школы парень перебивался временными заработками, в том числе ездил «гастарбайтером» на российские стройки. В последнее время помогал на стройке церкви в Озаричах.





Жители Липов знают о задержании Виктора по подозрению в убийстве.





«Все хотят легких денег», - отметила одна местная жительница.





Теперь сельчане придерживаются такой версии, что Татьяна участвовала в сетевом маркетинге, публиковала в «одноклассниках» снимки с награждением и прахжниками, держа в руках сертификаты на большие суммы денег.











