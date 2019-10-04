Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Это ж так хотела выпить! Женщина погибла, спускаясь на простынях из запертой квартиры

Тело женщины возле одного из многоквартирных домов Гродно было обнаружено 4 октября.

Как было установлено, 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже, не удержалась и упала.



По данным следствия, женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Бывший супруг накануне вечером закрыл ее в квартире, так как хотел таким образом ограничить ее в употреблении спиртных напитков.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru