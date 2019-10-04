Авиарейсы между Минском и Москвой задерживаются на несколько часов

Так, рейс SU1830, который должен был прибыть в белорусский столицу из Москвы в 10:00, откладывается до 13:00.





Обратный рейс SU1831 вылетит в столицу РФ в 14:00, а не 10:55, как планировалось.





О задержке рейса в Россию Фейсбуке сообщил журналист Алесь Пилецкий.









Вместе с тем начальник отдела связей со СМИ минского аэропорта Рамина Саматханова в комментарии belsat.eu отметила, что задержки рейсов между Минском и Москвой связаны с компанией «Аэрофлот».





Национальный аэропорт, по ее словам, работает в штатном режиме, «все летает по расписанию, погода отличная».