Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Юрист - замминистру образования: Снимать учителя во время урока не запрещено!

По словам замминистра Александра Кадлубая, педагог должен контролировать использование телефонов учениками.


- На сегодняшний день те факты, которые обсуждаются в СМИ и имели место быть в учреждениях образования, непозволительны: в отношении съемок мобильным телефоном педагогов или друг друга детьми в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг с помощью мобильных телефонов, - рассказал замминистра образования Александр Кадлубай на телеканале СТВ.

По словам замминистра, изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен.

Александр Кадлубай также напомнил, что весной этого года был подписан приказ министра образования, в котором было предписано учреждениям общего среднего образования внести в правила внутреннего трудового распорядка для учащихся мероприятия, ограничивающие использование мобильных средств в образовательном процессе.

Напомним, не так давно в гомельской школе четвероклассник снял на смартфон, как учитель кричит, ругается матом и грощит убить ученика занесенной над его головой партой. Педагога уволили, но в дело вмешался Лукашенко, который поручил ее восстановить на работе.


«Комсомолка» поинтересовалась у юриста, в каких ситуациях ученик может фотографировать и снимать на видео учителя.

- Снимать на видео учителя в классе, когда он ведет урок, не запрещено законом, - рассказывает юрист Дмитрий Лабазинский. - Закон также не запрещает ученику размещать фото- и видеосъемку в интернете без разрешения учителя. Но тут важно, что съемка была произведена во время его работы (при исполнении служебных обязанностей). 

Однако возникает вопрос: насколько это этично со стороны ученика? Соблюдает ли он учебную дисциплину? Ведь на уроке он должен учиться, а не делать видеоролики с педагогом. Замминистра образования говорит про компрометирующие обстоятельства, но в законе нет такого понятия.

- В каких случаях нельзя делать фото и видео учителя и выкладывать их в интернет?

- Если учитель не исполняет свои служебные обязанности, а его снимают на видео или фотографируют. Например, он находится в магазине, кафе, на улице. Это может расцениваться как вмешательство в личную жизнь человека. 

Если человек просит его не фотографировать, то снимать запрещено. Более того, запрещено дальнейшее использование полученного материала в коммерческих целях и публикации в сети интернет.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru