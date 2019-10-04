



Тело женщины было найдено в ее собственном доме 2 октября. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан ее 47-летний супруг. Информацию о том, что подозреваемый является священником местного прихода, подтвердили в Озаричском сельсовете. Но, видимо, все не так однозначно.





Накануне по подозрению в убийстве женщины был задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. В настоящее время следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления, сообщил СК в Telegram-канале.





Работа по установлению обстоятельств убийства продолжается. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника УСК по Гомельской области.









Кроме того, Следственный комитет обратился к гражданам с просьбой не распространять домыслы об обстоятельствах убийства и не нагнетать обстановку. Ведомство, учитывая интересы следствия, будет поэтапно информировать общественность об установленных в ходе расследования фактах, касающихся обстоятельств преступления, пообещали в СК.





Пока неофициальная информация такая: батюшка не виноват, а в убийстве его жены подозревается наемный работник, возможный мотив - деньги



