Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Задержан новый подозреваемый по делу об убийстве жены священника в Озаричах

Новый подозреваемый появился в деле об убийстве жены священника в городском поселке Озаричи Гомельской области, сообщили в Следственном комитете.


Тело женщины было найдено в ее собственном доме 2 октября. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан ее 47-летний супруг. Информацию о том, что подозреваемый является священником местного прихода, подтвердили в Озаричском сельсовете. Но, видимо, все не так однозначно.

Накануне по подозрению в убийстве женщины был задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. В настоящее время следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления, сообщил СК в Telegram-канале.

Работа по установлению обстоятельств убийства продолжается. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника УСК по Гомельской области.


Кроме того, Следственный комитет обратился к гражданам с просьбой не распространять домыслы об обстоятельствах убийства и не нагнетать обстановку. Ведомство, учитывая интересы следствия, будет поэтапно информировать общественность об установленных в ходе расследования фактах, касающихся обстоятельств преступления, пообещали в СК.

Пока неофициальная информация такая: батюшка не виноват, а в убийстве его жены подозревается наемный работник, возможный мотив - деньги
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru