В Украине разбился транспортный самолет Ан-12

В 7:10 самолет при заходе на посадку в аэропорт Львова исчез с радаров в 13,7 км от пункта назначения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.





В 7:29 на связь вышел один из членов экипажа. Он сообщил, что самолет совершил аварийную посадку.





Самолет был обнаружен в 1,5 км от ВПП.





На борту Ан-12 было восемь человек, в том числе семь членов экипажа и один сопровождающий груз. Три человека погибло, трое получили ранение. Судьба двоих неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются.