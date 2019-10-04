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"Мисс Москва" потребовала у бывшего короля Малайзии "астрономическую" сумму

Приближенные экс-короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V сообщили, что его бывшая супруга, обладательница титула "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина потребовала "астрономическую" сумму после развода.



Сама королева красоты пока не подтвердила достоверность информации, пишет издание Daily Mail.

По данным анонимных источников, Воеводина запросила у султана квартиру в Москве стоимостью 1,2 млн фунтов стерлингов, дом в Лондоне за 8 млн фунтов стерлингов, а также 24 тыс. фунтов стерлингов в месяц на содержание общего сына.

"За кого она меня принимает… за Билла Гейтса?, -  цитируют приближенные слова Мухаммада V. - Леон в следующем году поступает в Итонский колледж (частная британская школа для мальчиков - ред.) или на что нужны такие огромные суммы денег для маленького ребенка?".


В браке султан щедро одаривал супругу дорогими вещами: он подарил ей обручальное кольцо за 203 тыс. фунтов стерлингов, созданное ювелиром Джейкобом Арабо. Также в подарок Воеводина получила автомобиль Porsche Cayenne, который в России стоит около 117,5 тыс. фунтов стерлингов.

Издание Daily Mail попросило российскую королеву красоты прокомментировать данную информацию.

О разводе Мухаммада V и Воеводиной стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления расторжения брака завершилась 1 июля.

Позднее было высказано предположение, что причиной развода стала неверность Воеводиной мужу. Сама королева красоты отказалась делать ДНК-тест на подтверждение отцовства экс-короля Малайзии. Она утверждает, что родила сына в браке и нет оснований полагать, что отцом мог стать другой мужчина.

Оксана Воеводина завоевала титул "Мисс Москва" в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.
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