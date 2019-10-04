Uber в Нью-Йорке запускает сервис по вызову вертолетов













Элитные пользователи могли попробовать услугу с июня. Стоит она немало - восьмиминутный полет обойдется минимум в $200 с человека. Правда, в эту стоимость включен и наземный трансфер до взлета и после посадки, передает Reuters.





Представитель Uber Эрик Элиссон уверен, что клиентов будет много.





“Мы знаем, что есть большой спрос на трансфер до аэропорта и обратно. Это отличная возможность предоставить ценную услугу нашим клиентам, ведь они смогут добраться туда быстрее, чем когда-либо”, - говорит Элиссон.





Пока что сервис работает только между южной оконечностью Манхэттена и аэропортом, но компания собирается открыть и другие точки посадки. Экономия времени очевидна - на машине путь может занять до двух часов, на общественном транспорте - около часа.







