Романчук: Толерантные и гостеприимные белорусы превращаются в зверей
Экономист – о домашнем и школьном насилии над детьми.
— С праздником вас, дорогие учителя! Низкий поклон и сердечная признательность тем, кто вопреки всем невзгодам, давлению со всех сторон, черствости и грубости материальных факторов, общественного безразличия и нахальства остается Учителем с большой буквы, — пишет независимый экономист Ярослав Романчук.
— Кто учит человечности и уважению, кто несёт знания и почтение к науке, кто зажигает сердца детей и расправляет крылья их талантам. Здоровья и сил вам, терпения и мощной прививки от выгорания!
Праздник получается со слезами на глазах, когда знакомишься с результатами национального исследования по оценке ситуации с насилием в отношении детей в Беларусь «Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь. Краткий отчёт по результатам исследования. Март 2018 года».
Оно было проведено ЮНИСЕФ (Детским фондом ООН) с участием Минобразования, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты, областных и районных органов государственного управления, а также администраций школ и других детских учреждений. Т. е. этот документ самый что ни на есть официальный. И вот что он установил.
Беларусь — один из мировых лидеров по травле школьников и применения насилия в школах. Опрос проводился в 165 странах. Это настоящий шок. Якобы памяркоўныя, толерантные, гостеприимные, тихие и вежливые белорусы превращаются в зверей… по отношению к самым слабым и беззащитным — детям. Тупая ярость, слепая агрессия, безрассудная жестокость над теми, кто не может дать сдачи. Родители и учителя, старшеклассники и дети посильнее – кулаки вместо слов, оскорбления вместо терпеливого объяснения, не «бери с меня пример», а «я тебя замочу, потому что я сильнее».
Это наш национальный позор, культурный срам и нравственная деградация. Плевать на ВВП, урожайность зерновых, количество госпрограмм или число награждённых почётными грамотами.
Мы все вместе, общество и государство, семья и религия, атеисты, аферисты и пофигисты превратили Школу в казарму. Здесь действует закон джунглей: кто сильнее, тот и прав. У того больше прав, кто бочаге/статуснее/круче.
Иначе, как можно объяснить вот эти данные из исследования.
8,6% учащихся 5-7 классов учреждений общего среднего образования подвергались агрессии со стороны взрослых в школе. «Каждый второй ребенок, обучающийся в учреждениях общего среднего образования, и два из пяти учащихся в учреждениях профессионально-технического образования подверглись насилию в школьном окружении».
О «травле (буллинге) со стороны сверстников и старших детей сообщили 53,3% учащихся 8-11 классов интернатных учреждений; 60,1% 5-7 классов учреждений общего среднего образования и 82,1% учащихся 5-7 классов интернатных учреждений».
Получается, что в среднем по стране учителя и взрослые в школах используют грубую силу против почти 87 тысяч детей в год. Т. е. за вычетом трёх летних месяцев, каникул, праздников и выходных в белорусских школах каждый учебный день происходит 527 случаев насилия учителей против учеников.
Если даже скорректировать эту цифру на учеников младших классов, то всё равно более 400 случаев насилия в день – это запредельная цифра.
Гораздо острее и опаснее ситуация в буллингом, когда старшеклассники и грубияны издеваются, унижают и бьют других детей. Получается, что через террор школьников в Беларуси прошли более 600 тысяч школьников.
Получается, что каждый учебный день Школа становится местом для издевательства, унижения и оскорбления 3600 детей в день! Это настоящая пандемия насилия. Вы часто слышали об этих случаях от районных и городских отделов образования исполкомов? Вы слушали набат от Министерства образования, который призывает прекратить волну насилия в Школе? Складывается впечатление, что дети в нашем обществе стали объектами для вымещения злости, неудовлетворенности и личного унижения Системой.
Вот еще ужасающая статистика. По данным МВД, резко, почти в два раза выросло количество преступлений в семье: с 2,5 преступлений на 100 детей в 2013-м до 4,9 преступлений на 100 тысяч детей в 2014-2016 гг.
«Динамика преступлений против детей отражает рост их числа более чем на 60% с 2011 года. За это время показатель сексуальных злоупотребления вырос в три раза… В общей сложности доля преступлений сексуального характера в отношении детей среди всех преступлений против личности (в отношении детей) увеличилась с 38% в 2011-м до 70% в 2016-м».
Школьники склонны переносить насилие из семьи в классы. Так каждый шестой ученик 5- 7 классов (10-13 лет) и каждый четвертый ученик 8 – 11 классов (13-17 лет) в школах сообщили, что подвергались домашнему насилию дома.
«В среднем 6 из 10 детей во всем мире (почти 1 миллиард) в возрасте от 2 до 14 лет регулярно подвергаются физическим (телесным) наказаниям со стороны тех, кто осуществляет за ними уход».
Мы живем в эпоху насилия. Насилие в семье — от бесперспективняка на работе, в обществе и бизнесе. Насилие — от бессилия перед Системой несправедливости, цинизма распорядителей чужого и казарменного духа школы.
Насилие, как культурная норма национального бескультурья и варварства. И тут не учителей винить надо. Как не прапорщики виноваты в дедовщине в армии, бюрократы – в продажности государства. Модель/систему менять надо.
Потому что просвещенной монархии в рамках системы Совок/Госплан не бывает. Потому что пора в День учителя вспомнить, что такое людьми зваться.
Источник: "Солидарность"
08:40 04/10/2019