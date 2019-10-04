Романчук: Толерантные и гостеприимные белорусы превращаются в зверей

— С праздником вас, дорогие учителя! Низкий поклон и сердечная признательность тем, кто вопреки всем невзгодам, давлению со всех сторон, черствости и грубости материальных факторов, общественного безразличия и нахальства остается Учителем с большой буквы, — пишет независимый экономист Ярослав Романчук.





— Кто учит человечности и уважению, кто несёт знания и почтение к науке, кто зажигает сердца детей и расправляет крылья их талантам. Здоровья и сил вам, терпения и мощной прививки от выгорания!





Праздник получается со слезами на глазах, когда знакомишься с результатами национального исследования по оценке ситуации с насилием в отношении детей в Беларусь «Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь. Краткий отчёт по результатам исследования. Март 2018 года».





Оно было проведено ЮНИСЕФ (Детским фондом ООН) с участием Минобразования, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты, областных и районных органов государственного управления, а также администраций школ и других детских учреждений. Т. е. этот документ самый что ни на есть официальный. И вот что он установил.





Беларусь — один из мировых лидеров по травле школьников и применения насилия в школах. Опрос проводился в 165 странах. Это настоящий шок. Якобы памяркоўныя, толерантные, гостеприимные, тихие и вежливые белорусы превращаются в зверей… по отношению к самым слабым и беззащитным — детям. Тупая ярость, слепая агрессия, безрассудная жестокость над теми, кто не может дать сдачи. Родители и учителя, старшеклассники и дети посильнее – кулаки вместо слов, оскорбления вместо терпеливого объяснения, не «бери с меня пример», а «я тебя замочу, потому что я сильнее».







